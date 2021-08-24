Центр Чумакова планирует с октября увеличить в два раза производство "Ковивака"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Центр им. Чумакова рассчитывает с октября 2021 года увеличить объем производства вакцины против коронавируса "Ковивак" в два раза, до 2,5 млн доз в месяц. Об этом сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-24" .

"Мы в течение трех месяцев говорили об ожидаемом нами техническом перевооружение и две недели назад мы наконец-то получили реакторы. Два реактора, - это большой прорыв для нас, это принципиальная модернизация. Нам удалось их нормально инсталлировать. И собственно говоря, в конце этой недели мы уже делаем первое их использование с точки зрения создания вакцины. Мы рассчитываем на то, что с октября мы сможем рассчитывать минимум на удвоение производства, до 2,5 млн [доз вакцины "Ковивак"] в месяц. Это будет ясно в конце сентября", - сказал он.

"Ковивак" - это цельновирионная вакцина. В подобных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

О центре

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 г.) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

В настоящее время центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении полиомиелита и других энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.