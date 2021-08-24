Кабмин утвердил выделение 652 млн руб. на концентраторы кислорода для больниц 20 регионов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 652 млн рублей на концентраторы кислорода для больниц в 20 регионах страны, сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"Свыше 651,9 млн рублей будет направлено в регионы на покупку концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Концентраторы обеспечивают больницы кислородом для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью. Деньги направят в 20 регионов, которые нуждаются в таком оборудовании. В их числе Алтайский край, Амурская, Архангельская, Иркутская, Кировская, Курганская и Орловская области, Северная Осетия и Хакасия, Забайкалье, Калмыкия, Коми, Дагестан и другие.

Каждый из регионов в среднем получит по 32,5 млн рублей. "Этих средств хватит на покупку оборудования, его доставку и проведение пусконаладочных работ", - рассчитывают в кабмине.

На совещании с вице-премьерами в понедельник Мишустин отметил, что "важно поддерживать запас кислорода на достаточном уровне". По его словам, "региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования, от этого зависит жизнь людей".