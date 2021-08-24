Роспотребнадзор заявил, что требований по ношению масок учителями в законодательстве нет

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Требований об обязательном ношении масок для учителей в школах нет в федеральном санитарном законодательстве, сообщили журналистам во вторник в пресс-служба Роспотребнадзора.

"Требований по ношению масок учителями в федеральном санитарном законодательстве не было и нет", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках и в школах. Предполагается, что ношение масок будет для педагогов рекомендацией.