Под Керчью завершили строительство дамбы для предотвращения новых подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Строители завершили возведение дамбы на реке Булганак в селе Бондаренково у Керчи, которая предотвратит новые подтопления города, сообщается во вторник на странице местной администрации в Facebook.

"В селе Бондаренково завершено возведение дамбы. <…> Для возведения в срок важного для защиты города, его окрестностей и благополучия жителей гидротехнического объекта работа проводилась совместными силами специалистов Керчи и Ленинского района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "дамба будет служить надежной защитой от подтоплений и не даст размыть территорию в случае подъема уровня воды в реке Булганак".

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека. Около 60 - пострадали. Одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на республику. 11 августа подтопления происходили в центральной части полуострова, с 12 августа сильные дожди начались на востоке, вновь подтапливало села Ленинского района и Керчь.