В Госдуме готовы обсудить корректировку закона о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") заявил о готовности обсудить в парламенте корректировку закона о СМИ-иноагентах.

"Мы готовы к обсуждению и самому заинтересованному разговору", - сказал он во вторник, комментируя инициативу Союза журналистов России (СЖР) и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Ранее СЖР и СПЧ попросили Министерство юстиции РФ разъяснить критерии, по которым СМИ или отдельные журналисты могут быть признаны иноагентами. Организации также намерены обратиться к новому составу Госдумы с просьбой скорректировать закон об иноагентах.

20 августа Минюст включил в реестр иноагентов телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов. Согласно реестру иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, и ООО "Телеканал "Дождь". Также иноагентами признаны главный редактор "Важных историй" Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, журналисты издания Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Кроме того, Минюст признал иноагентом руководителя общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степана Петрова.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America - филиала российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.