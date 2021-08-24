Онищенко назвал спорной информацию о выявлении "универсального антитела"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко счел спорными сообщения о выделении "универсального антитела". Так он прокомментировал публикацию в научном журнале Immunity результатов исследования, в ходе которого благодаря опытам на лабораторных мышах американские ученые определили антитело, эффективно нейтрализующее почти все известные разновидности коронавируса.

"Появилось сообщение о том, что найдено универсальное антитело, которое защитит от всего. Вот этот разговор я слышу где-то лет 40 уже <...> Это немножко противоречит эволюции человеческой: мы так устроены, что в процессе эволюции в контакте с микромиром мы, встречаясь с новой опасной для нас инфекцией, реагируем своим иммунитетом, индивидуальным или популяционным, на конкретный вирус, конкретный микроб", - сказал он на онлайн-брифинге во вторник.

"А чтобы от всех сразу защититься - это, конечно, вопрос с точки зрения даже нынешних представлений об иммунологии достаточно спорный", - добавил он.

При этом Онищенко отметил, что наука движется вперед: не исключено, что такая возможность появится, "и человек, опередив природу, создаст некое универсальное антитело, которое от всего будет защищать".