Центр Чумакова ожидает в сентябре допуска лиц старше 60 лет к испытаниям "Ковивака"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Центр им. Чумакова ожидает получить разрешение на проведение третьей стадии клинических испытаний вакцины "Ковивак" на людях старше 60 лет в сентябре. Об этом во вторник сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-24" .

"Нам разрешена третья поствакционная стадия. На 60+ мы еще разрешение не получили, мы его ожидаем недели через две, ориентировочно - в сентябре", - сказал он.

Ишмухаметов также добавил, что третья фаза исследований проходит без плацебо. "Процесс подачи документов будет делаться поэтапно. После этого мы подадим на сопутствующие заболевания, аутоиммунные, ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких) и онкологические заболевания. И вот наша программа на ближайшие два месяца. А сейчас первая часть, это первая тысяча пациентов, у которых мы смотрим на иммунологическую эффективность", - отметил он.

Ранее Центр имени Чумакова запросил у Минздрава РФ разрешение применять разработанную им вакцину "Ковивак" на людях старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (центр имени Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).