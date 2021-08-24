В бланках Всероссийской переписи населения появятся вопросы о трудовой миграции

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вопросы о трудовой миграции будут внесены в бланки Всероссийской переписи населения 2021 года. Ранее этот блок вопросов не был представлен, так как само по себе явление появилось недавно, сообщил глава Росстата Павел Малков.

"Очень важно, чтобы перепись обеспечивала сопоставимость данных. Она должна показывать, как развивается наша страна. Поэтому большая часть вопросов остается неизменной. Появляются некоторые новые вопросы, которые позволяют более точно оценить изменения, происходящие в социуме, в экономике. Какие-то явления, которых просто раньше не было. Сейчас появилась трудовая миграция, нам она нужно более точно сейчас, потому что она стала более ярким источником данных", - сказал он журналистам в рамках открытия фотовыставки "Москва в цифрах. От переписи к переписи".

По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, блок вопросов по трудовой миграции будет касаться местонахождения работы человека. "Для Москвы это наиболее важный блок вопросов, потому что мы сможем оценить ежедневную миграцию населения из близлежащих городов и поселков на работу в Москве. Таким образом мы сможем понять "наличное" население Москвы ежедневно", - подчеркнул он.

В переписных листах также изменились некоторые вопросы, которые касаются жилищных условий населения, сообщил Смелов. "Там идет более расширенный перечень ответов относительно социальных благ, которыми люди обладают в своих жилищах", - отметил он.

На данный момент в рамках Всероссийской переписи населения, которая стартовала в труднодоступных районах с 1 апреля, переписаны уже порядка 70 тыс. человек. Данные уже обрабатываются и будут представлены вместе с остальными итогами по стране.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608", которым установлены новые сроки проведения мероприятия - с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Ранее планировалось провести перепись с 1 по 31 октября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.