Президиум Госсовета обсудит 25 августа меры по повышению качества образования

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Меры по повышению качества образования рассмотрят участники заседания президиума Госсовета 25 августа в режиме видеоконференции. Перед началом заседания президент РФ Владимир Путин также по видеосвязи проведет отдельную встречу с учителями и учащимися, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"В преддверии нового учебного года на обсуждение будет вынесен комплекс мер и предложений по повышению качества общего образования в субъектах Федерации, в том числе по подготовке и повышению квалификации учителей, развитию единой цифровой образовательной среды и обеспечению безопасности детей в образовательных организациях, по реализации программ ремонта школ и закупки оборудования", - говорится в сообщении.

"Непосредственно перед началом заседания президиума Госсовета президент проведет отдельную встречу, также по видеосвязи, в которой примут участие учителя и преподаватели вузов, студенты, абитуриенты и ученики школ", - отметили в Кремле.

Предыдущее заседание президиума Госсовета Путин провел 15 апреля. Оно было совместным с Агентством стратегических инициатив и посвящено социальным вопросам. Там в том числе обсуждалось повышение доступности и улучшение качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.