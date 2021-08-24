В школах Якутска 1 сентября при благоприятной погоде линейки пройдут на открытом воздухе

ЯКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Торжественные линейки в честь Дня знаний пройдут в школах Якутска в очном формате на открытом воздухе при условии благоприятной погоды. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе мэрии Якутска.

"Торжественные линейки в День знаний, 1 сентября, пройдут в очном формате на открытом воздухе, если погода будет благоприятной", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, при неблагоприятной погоде линейки состоятся дистанционно.

По информации управления образования, поступило 5,8 тыс. заявлений на зачисление в первые классы от родителей. Занятия для всех учеников будут проходить в очной форме, но по отдельному заявлению родителей учащихся могут перевести на дистанционное обучение.

Отмечается, что все 52 школы города готовы к началу учебного года, они оснащены дезинфицирующими средствами, бактерицидными облучателями-рециркуляторами.

В случае выявления инфекционного заболевания детей во время учебного процесса на карантин будут уходить отдельными классами. "Если в школах будут обнаружены превышения уровней концентрации заболеваний, образовательные учреждения полностью перейдут в дистанционную форму обучения, как это происходило ранее в прошлом учебном году", - отмечается в сообщении.