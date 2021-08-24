Лавров надеется, что профессиональный долг определит решение регулятора ЕС по "Спутнику V"

"Диалог между российскими производителями вакцины "Спутник V" и Европейским агентством лекарственных средств идет уже несколько месяцев. И мы за то, чтобы он завершился исключительно на основе подтверждения высококачественных, эффективных характеристик этой вакцины. Все, кто ею пользуются, дают именно такие оценки, - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. - Надеюсь, что специалисты в Европейском агентстве лекарственных средств будут руководствоваться своим профессиональным долгом и своими профессиональными способностями".

Как отметил российский министр, сотрудничество Москвы и Будапешта по поставкам вакцины "Спутник V" в Венгрию, а также по вопросу ее совместного производства отражает "высокий доверительный характер" отношений двух стран, которые остаются "действительно стратегическими". "И вопрос опять же о том, что Венгрия может сделать для того, чтобы "Спутник V" зарегистрировали в Евросоюзе. Это вопрос не к политикам, это вопрос к профессионалам, - продолжил Лавров. - Мы против политизации всей ситуации с вакцинами, против попыток кого-то обвинять в развязывании вакцинных войн, в поощрении антипрививочных настроений".

Глава дипведомства напомнил, что, когда президент РФ Владимир Путин год назад объявлял о создании "Спутника V", первой вакцины в мире против коронавирусной инфекции, он в своем заявлении "пригласил все страны к широкому многостороннему взаимодействию". "Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество по вакцинам максимально широко развивалось, - подчеркнул Лавров. - Предложение остается на столе, и мы будем рады, если на него откликнутся такие же профессионалы, которые убеждены, как и мы, что политизация этой темы вредит достижению главной задачи - победы в борьбе с коронавирусной инфекцией".

"Спутник V" до сих пор не получил разрешения ЕМА для использования на территории Евросоюза. В отношении этой российской вакцины позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС в начале июля. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы. 2 августа Еврокомиссия приняла решение, что ковид-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому ковид-сертификату.