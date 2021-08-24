Рязанские власти с 2022 года будут выделять до 3 млн рублей на археологические раскопки

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Правительство Рязанской области будет выделять гранты на сумму до 3 млн рублей на проведение на территории региона археологических раскопок, одобренных Институтом археологии РАН. Об этом ТАСС во вторник сообщил в кулуарах семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Ранее во время встречи с археологами глава региона заявил, что власти готовы выделять финансирование на расширение объема исследований на территории области. Поводом для встречи стала находка 14 августа на Введенском раскопе в Кремле Переяславля Рязанского первой берестяной грамоты, предварительно датируемой рубежом XIV-XV веков. Рязань стала 13-м городом, где найдены берестяные грамоты.

"Гранты, которые мы готовы предоставлять, думаю, что в пределах 2-3 млн рублей на год мы можем выделить на такие мероприятия. Средства смогут получить профессиональные организации, которые этим занимаются, на проведение на территории Рязанской области раскопок, одобренных Институтом археологии РАН", - отметил губернатор.

Ранее Николай Любимов выразил мнение, что Рязанская область, где сосредоточены крупные археологические памятники, такие как городище "Старая Рязань", должна наращивать объемы раскопок для изучения исторического наследия. На федеральном уровне обсуждается инициатива создания в Рязанской области археологического хранилища с реставрационными мастерскими и возможностями научной обработки.

Как пояснили ТАСС в областном Минкультуры и туризма, Рязанским историко-культурным музеем-заповедником и Институтом археологии РАН организована стационарная археологическая база на территории объекта культурного наследия федерального значения "Городище "Старая Рязань". Городище общей площадью более 70 га находится на правом берегу реки Оки, в 65 км от современной Рязани, в Спасском районе Рязанской области. За время ее работы археологами обнаружено 17 кладов, после Киева оно на втором месте по богатству кладов золота, серебра, орудий труда и предметов быта XII-XIII веков. Самый ценный клад - "Рязанские бармы" - передан в Оружейную палату Московского Кремля.