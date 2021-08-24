В Ростовской области создадут пункт захоронения низкорадиоактивных отходов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом") ищет подрядчика для проектирования пункта захоронения низкорадиоактивных отходов в Ростовской области, начальная цена контракта составляет 68,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Как следует из материалов закупки, в результате конкурса будет определено право на "заключение договора на разработку проектной и рабочей документации по объекту "Пункт захоронения очень низкоактивных отходов (ОНАО) Ростовской АЭС объемом 11 000 м3". Объект будет располагаться в промзоне Волгодонск-28.

Кроме того, ввод в эксплуатацию пункта захоронения будет производиться в два этапа, первый подразумевает ввод в эксплуатацию узла захоронения на 6 тыс. кубометров, его реализация запланирована на 2026 год. Второй этап планируется реализовать в 2028 году. Ожидается, что срок службы пункта составит 50 лет.