На выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят порядка 500 млрд рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, анонсированные ранее президентом РФ Владимиром Путиным, потребуется около 500 млрд рублей из доходов бюджета текущего года.

"Президентом было принято решение о том, чтобы разовые выплаты пенсионерам осуществлять в сумме 10 тыс. рублей, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов [направить] в среднем 15 тыс. руб. тоже в качестве разовой поддержки. Это требует немалых бюджетных ресурсов. По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 млрд рублей <...> [средства] будут взяты из тех доходов, которые мы получаем в текущем году", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Дополнительные доходы бюджета РФ в этом году составят около 1,6-1,7 трлн рублей.

"Видим, что экономика развивается более высокими темпами, чем мы ранее планировали. Бюджет выполняется более высокими объемами доходов. В этом году мы оцениваем дополнительные доходы плюс-минус где-то 1,6-1,7 трлн руб.", - сказал Силуанов .