Более 3 тыс. работ подано для участия в премии "Экология - дело каждого"

ПОС.НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ /Краснодарский край/, 24 августа. / ТАСС/. Более 3 тыс. работ подали дети для участия в премии "Экология - дело каждого", учрежденной Росприроднадзором. Участие принимают дети из различных регионов России, а также из 16 зарубежных стран, сообщила во вторник в ходе пресс-конференции глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Работ подано больше 3 тыс.", - сказала Радионова.

Она уточнила, что участие принимают дети из почти всех регионов России, однако, по словам главы ведомства, в некоторых регионах, например в Красноярском крае, информирование о конкурсе недостаточно сильное. При этом, добавила Радионова, в конкурсе принимают участие дети из 16 зарубежных стран,

В свою очередь заместитель генерального директора АНО "Центр "Арктические инициативы" Рустам Романенков выразил уверенность, что конкурс станет ежегодным.

Генеральным партнером проекта выступила АНО "Центр "Арктические инициативы". Федеральными партнерами проекта стали Всероссийский детский центр "Орленок", ПАО "Сибур Холдинг", а информационными партнерами - информационное агентство ТАСС, радиостанция "Детское радио", Rutube.