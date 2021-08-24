На заседании президиума Госсовета обсудят создание школ полного дня

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вопрос о создании школ полного дня, где дети после уроков смогут под руководством педагогов выполнять домашнее задание, заниматься спортом и проводить время с родителями, обсудят на заседании президиума Госсовета. Об этом сообщил ТАСС в среду после семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета руководитель рабочей группы по направлению "Образование", губернатор Кировской области Игорь Васильев.

"Вопрос создания и работы в России школ полного дня, где после уроков дети под руководством преподавателя смогут делать домашнее задание, заниматься спортом, смотреть фильмы и проводить время с родителями, будет обсуждаться на заседании президиума Госсовета "О задачах субъектов РФ в сфере общего образования", - сказал Васильев.

Ранее он предложил уже на этапе капремонта образовательных учреждений предусмотреть возможность организации на их базе школ полного дня.

В январе прошлого года во время поездки в Киров членов совета при президенте по науке и образованию и рабочей группы Госсовета кировские педагоги продемонстрировали работу школы полного дня в Кирове. В этой школе после уроков ученики занимаются в развивающем блоке, могут посещать кружки, спортивные секции. При этом для ребят предусмотрены обед и полдник, отдых и занятия на свежем воздухе, просмотр фильмов в кинозале. В школе размещена площадка по типу мини-технопарка "Кванториум". Такие мини-технопарки, по мнению Васильева, должны открываться именно в школах, где они доступны для всех учеников.