Университет в Севастополе откроет школу без домашних заданий

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Лицей при Севастопольском государственном университете начнет работу с 1 сентября, его особенностью станет минимум домашнего задания, что позволит больше времени уделять дополнительному образованию в кружках, также организованных при вузе, сообщили журналистам в пресс-службе во вторник.

"В сентябре 50 десятиклассников начинают обучение в лицее-предуниверсарии Севастопольского госуниверситета. Это первый в истории вуза поток лицеистов. Набраны два класса: технологического и гуманитарного профиля. Ребята прошли серьезные внутренние экзамены в университете, также оценивался средний балл аттестата и результаты ОГЭ. Теперь лаборатории и учебные аудитории ждут учеников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после линейки 1 сентября с ребятами поработают психологи, преподаватели и сотрудники отдела работы с талантливой молодежью и профориентации. Школьники пройдут тестирование в системе "Мир профессий". В итоге для каждого учащегося будет определена индивидуальная образовательная траектория. Для них составят индивидуальное расписание с учетом дополнительных кружков по интересам, которое не будет пересекаться со студенческим.

"Мы строим учебу так, чтобы заданий на дом у ребят практически не оставалось, дома нужно будет только повторить пройденный материал. Чем меньше домашнего задания, тем лучше и проще идет обучение. Наша задача - освободить вторую половину дня школьников для кружковой деятельности по интересам", - приводятся в сообщении слова директора лицея Ольги Роговой.

СевГУ учрежден 8 октября 2014 года путем слияния семи образовательных организаций Севастополя. В настоящее время в его составе 12 институтов и Морской колледж, там обучается 11 тыс. студентов, ведутся научные исследования. В 2021 году принято решение создать в Крыму и Севастополе научно-образовательный центр мирового уровня "МореАгроБиоТех", одним из ключевых участников которого станет СевГУ.