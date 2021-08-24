Росприроднадзор изучит проект хранилища радиоактивных отходов в Ростовской области

ПОС. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ /Краснодарский край/, 24 августа. /ТАСС/. Руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова поручит территориальному управлению ведомства изучить проект хранилища радиоактивных отходов в Ростовской области. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции во Всероссийском детском центре "Орленок" во вторник.

Накануне ряд СМИ сообщил, что концерн "Росэнергоатом" объявил конкурс по определению подрядчика для проектирования пункта захоронения очень низкоактивных отходов Ростовской АЭС. Предполагается, что хранилище будет располагаться в Дубовском районе Ростовской области. Начальная цена контракта - 68,5 млн руб. Строительство должно начаться в 2023 году. Информация о строительстве комплекса вызвала резонанс среди жителей региона в социальных сетях.

"Наша задача проверить, тем более, если есть запрос со стороны жителей, недоверие. Мы абсолютно четко посмотрим, и они (жители региона) получат в том числе экологическое заключение о соответствии, - сказала Радионова. - Я вернусь отсюда и дам команду территориальному управлению посмотреть на этот объект повнимательнее".

При этом глава Росприроднадзора выразила уверенность, что "Росэнергоатом" ответственно подойдет к строительству хранилища. "Я четко уверена, что концерн "Росэнергоатом" и в принципе Росатом как таковой очень сильно отличаются от многих других наших предприятий. Это передовые технологии, самые лучшие и безопасные. Это жесточайший уровень контроля. Если они реализуют этот проект, и он прошел экологическую экспертизу, значит там были общественные обсуждения и проект был поддержан", - отметила Радионова.

Глава ведомства добавила, что Росатом качественно выполняет все проектные решения. "Нужен он (хранилище - прим. ТАСС) или не нужен, в этом месте или в другом - это уже выбор самого региона и компании, - сказала руководитель Росприроднадзора. - <...> Я не думаю, что концерн ["Росэнергоатом"] нас туда не пустит, потому что мы понимаем, что сейчас Росатом как никогда в экологической повестке".

Концерн "Росэнергоатом", в состав которого входят все действующие АЭС России, - крупнейшая генерирующая компания в России и 2-я в мире по объему атомных генерирующих мощностей, уступая лишь французской EDF. В общей сложности на 11 российских АЭС эксплуатируются 38 энергоблоков установленной мощностью 30,3 ГВт.