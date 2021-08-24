Россотрудничество выступает за продвижение российского образования за рубежом

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россотрудничество будет способствовать продвижению российского образования за рубежом и привлечению иностранных студентов для обучения в РФ. Об этом говорится в распространенном в Facebook сообщении агентства по итогам подписания соглашения с Сибирским федеральным университетом (СФУ).

"Россотрудничество будет способствовать развитию образовательных программ СФУ в других странах и поиску иностранных партнеров, - сказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. - Русские дома за рубежом будут оказывать поддержку сотрудникам университета при проведении различных мероприятий за пределами РФ".

По его словам, для агентства это не первое соглашение с вузами, эта работа имеет практический смысл. "Наши представительства есть в 80 странах мира, и нам важно дать площадку в тех государствах, которые интересны для университетов, - отметил он. - Формы сотрудничества могут быть разные: подготовительные курсы, подбор студентов, совместная научная деятельность. Нас интересует продвижение российского образования за рубежом, здесь хорошее соотношение цены и качества образования".

В свою очередь ректор СФУ Максим Румянцев подчеркнул, что "как минимум 10% студентов от общего числа обучающихся в вузе должны быть из-за рубежа, только тогда университет становится заметным на мировой карте образовательной инфраструктуры".

"Для нас как университета, который претендует на повышение качества науки и образования, остается актуальным вопрос привлечения иностранных абитуриентов, их обучения. Кроме того, мы становимся ответственным за два славянских университета - Киргизский и Таджикский, нам важно не только наладить взаимодействие, но и сделать так, чтобы это было встроено в общую политику", - сказал он.

СФУ - крупный научно-исследовательский и образовательный центр и крупнейший вуз восточной части России, в котором учатся более 26 тыс. студентов, в том числе иностранцы из более чем 40 стран. Он был образован в 2006 году путем объединения четырех высших учебных заведений Красноярска и стал первым в России федеральным университетом.