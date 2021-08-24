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Москва обеспечит качественное школьное образование на дистанционке при необходимости

Мэр столицы Сергей Собянин также отметил, что власти города сделают все возможное, чтобы сохранить очный формат обучения в течение всего учебного года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Москвы считают, что город сможет обеспечить качественное образование для школьников в дистанционном формате, если это будет необходимо. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

"Ничто не заменит такого очного общения учащихся и учителей. Мы сделаем все возможное, чтобы так и продолжался весь учебный год. Хотя, конечно, у нас есть в запасе технологии для дистанционного обучения детей, и в случаи необходимости мы обеспечим качественное образование. Но будем надеяться, что это не потребуется", - сказал Собянин.

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