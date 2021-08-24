Мосгорсуд признал законным решение по иску депутата Омарова к "Комсомольской правде"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил без изменения решение суда первой инстанции по иску депутата Госдумы Гаджимурада Омарова к "Комсомольской правде", по которому газета обязана опровергнуть статью о сыне парламентария и выплатить компенсацию в размере более 39 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев.

"Мосгорсуд 24 августа оставил без изменения решение Савеловского районного суда Москвы, которым частично удовлетворены исковые требования депутата Госдумы Омарова к издательскому дому "Комсомольская правда" о признании не соответствующими действительности сведений, изложенных в публикации на сайте ООО "Издательский дом "Комсомольская правда". Суд первой инстанции обязал СМИ опровергнуть сведения путем удаления указанного фрагмента статьи с сайта, также ответчика обязали возместить компенсацию морального вреда, расходы на нотариуса, юридической помощи, оплаты госпошлины. Решение суда вступило в законную силу", - сказал он.

По его словам, размер денежной компенсации морального вреда составляет 10 000 рублей, расходы на нотариальное оформление протокола осмотра доказательств - 13 900 рублей, расходы на оказание юридической помощи - 15 000 рублей, расходы по оплате госпошлины - 300 рублей.

Омаров подал иск к газете "Комсомольская правда" после публикации о конфликте, к которому, по версии издания, был причастен его сын Махмуд, якобы избивший работника одного из отелей в Подмосковье.