Власти китайской провинции Хайнань расширили запрет на использование бытового пластика

ХАЙКОУ, 24 августа. /ТАСС/. Администрация южной китайской провинции Хайнань расширила список запрещенных к использованию изделий из пластика. Об этом говорится в документе, опубликованном провинциальным управлением экологии и окружающей среды.

йВ обновленный перечень попали бытовые пластиковые материалы, контактирующие с пищей. В частности, теперь жителям региона нельзя будет использовать целлофановые пакеты для упаковки и поддержания свежести пищевых продуктов (например, овощей и фруктов). Запрет распространяется на пленки и пакеты из таких материалов, как полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, этиленвинилацетат и полиэтилентерефталат.

Решение властей вступит в силу 1 сентября текущего года.

С декабря 2020 года на Хайнане действует запрет на использование одноразовых пакетов для покупок, мешков для мусора, а также пластмассовых столовых приборов. К концу 2025 года провинция полностью запретит производство, продажу и использование всей пластиковой продукции, которую невозможно переработать.

Хайнань уделяет особое внимание защите окружающей среды и борьбе с загрязнением. Четыре крупных населенных пункта острова - Хайкоу, Санья, Саньша и Даньчжоу - с октября 2020 года ввели обязательную сортировку бытовых отходов.