Программы допобразования для служащих в сфере национальной безопасности появятся в РАНХиГС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) организует программы повышения квалификации для специалистов в сфере противодействия терроризму и экстремизму, реализации стратегических национальных приоритетов России и других ключевых направлений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РАНХиГС во вторник.

"Президентская Академия выступит организатором программ повышения квалификации по ключевым для государства направлениям: от противодействия терроризму и экстремизму до реализации стратегических национальных приоритетов России. Обучение пройдет на базе Института права и национальной безопасности РАНХиГС", - указано в сообщении.

Курсы реализуются в рамках программы правительства РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика". Согласно плану академии, до конца 2021 года в профильных программах примут участие более двух тыс. федеральных государственных гражданских служащих, а также сотрудники ряда силовых ведомств Российской Федерации.

Институт права и национальной безопасности РАНХиГС - единственный в России институт, который осуществляет подготовку управленческих кадров в сфере обеспечения национальной безопасности. В 2020 году им было реализовано 59 программ дополнительного образования.