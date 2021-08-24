Сотрудничество с Russpass поможет частным гидам в Москве в продвижении их турпродукта

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудничество цифрового туристического сервиса Russpass с частными гидами-экскурсоводами поможет в продвижении их авторских программ, сообщила пресс-служба комитета по туризму города Москвы.

В апреле 2021 года Госдума приняла закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Закон предусматривает обязательное наличие российского гражданства у гидов и экскурсоводов, работающих в РФ. Кроме того, они должны проходить аттестацию, которая проводится специальной комиссией, создаваемой органом государственной власти в сфере туризма в каждом субъекте России.

"Гиды-экскурсоводы, зарегистрированные как самозанятые или индивидуальные предприниматели, могут разместить свои заявки и предложения на сервисе Russpass. Таким образом, цифровой сервис поддерживает представителей отрасли в продвижении их продуктов. Количество предложений от частных гидов на портале будет регулярно расти, а также добавятся программы для англо- и испаноговорящих туристов", - говорится в сообщении.

Первые четыре экскурсии по Москве и области в таком формате уже доступны для путешественников и горожан. Всего на Russpass сегодня доступно более 2,7 тыс. турпредложений.

"Одна из авторских программ - "Женские судьбы династии Романовых" составлена по историческому центру Москвы и местам, связанным с судьбами императриц и великих княгинь из царственного рода Романовых. Экскурсия рассчитана на три часа, а группу можно организовать по запросу, составом до десяти человек. Зарубежным туристам или желающим попрактиковать иностранный язык, доступна экскурсия "Russian country dacha & banya experience". Она проводится на английском языке и позволит участникам узнать о русских традициях: путешественников ждет отдых на природе в Московской области, русская баня, настольные игры, а также обед", - говорится в сообщении.

Еще одна пешеходная двухчасовая экскурсия по Москве называется "Легендарный ГУМ", и заказать ее можно в любой день. Участникам расскажут, как появился знаменитый терем в русском стиле и как он стал главным универсальным магазином Москвы, который отразил всю историю столицы более чем за век. Четвертая экскурсия "Британцы в Москве" посвящена появлению англичан в Москве и британской общине. В течение трех часов участники прогулки будут путешествовать по столице - от Зарядья до англиканской церкви в Вознесенском переулке.