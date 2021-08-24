В КПРФ опровергли данные об иске заведующего сектором агитработы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков назвал недоразумением информацию об иске, поданном к партии якобы заведующим сектором отдела агитационной работы, истец - наемный фотограф, который не состоит в КПРФ и не имеет отношения к руководству партии.

"Это какое-то недоразумение. [Истец по фамилии] Казаков никогда завотделом не был и быть не мог, потому что он даже не является членом партии. У нас занять политическую должность даже среднего уровня, не являясь членом партии, невозможно", - сообщил Новиков ТАСС во вторник. По его словам, речь идет о бывшем сотруднике, который работал с партийными СМИ в качестве фотографа.

Ранее глава пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев заявил, что заведующий сектором регионального отдела агитационной работы КПРФ подал иск на эту партию с требованием взыскать с нее 237 тыс. рублей за задержку в выдаче трудовой книжки и за моральный вред

"Суд в Москве рассмотрит иск заведующего сектором отдела агитационной работы КПРФ к этой партии. Истец просит выдать трудовую книжку, взыскать денежную компенсацию за задержку в выдаче трудовой книжки в размере 137 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Назначена подготовка к судебному заседанию. О его рассмотрении будет сообщено дополнительно", - сказал он.

По словам Лазарева, иск будет рассматриваться по первой инстанции в одном из районных судов Москвы. Он не уточнил иных подробностей этого дела.

Как пояснил тогда ТАСС Новиков, речь может идти о каком-то из региональных отделений, а не о центральном аппарате компартии. "Отдел агитации и пропаганды ЦК КПРФ курирую я, секретарь ЦК на месте, все хорошо. Пока фамилию нам не назовут, даже не понимаю, о каком регионе идет речь, о ЦК это не может быть", - пояснил он.