Препарат от рака легких Lumakras вскоре будет доступен в хайнаньском Лэчэне

ХАЙКОУ, 24 августа. /ТАСС/. Инновационный американский препарат Lumakras ("Лумакрас", также известный как Sotorasib) от рака легких и других видов онкологических заболеваний вскоре сможет быть доступен в хайнаньском медицинском кластере Лэчэн. Об этом сообщило китайское издание "Цземянь".

По его сведениям, соответствующее соглашение было заключено между компаниями Hainan Chengmei Medicine ("Хайнань чэнмэй медисин") и Baiji shenzhou ("Байцзи шэньчжоу").

Lumakras предназначен для прогрессирующего или метастатического немелкоклеточного рака легких. Он оказывает эффективное воздействие на опухоли с мутацией KRAS G12C, которая встречается в 30% случаев рака легких, толстой кишки, поджелудочной и щитовидной желез.

Lumakras разработан многонациональной биофармацевтической компанией Amgen ("Эмджен"), которая базируется в американском штате Калифорния. В мае этого года препарат был одобрен для использования Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США, а в июне - регуляторами ОАЭ.

Пилотная зона международного медицинского туризма Лэчэн в городе Боао на Хайнане была создана в 2013 году. Площадь объекта составляет 20 кв. км, на его территории представлены клиники традиционной китайской и западной медицины. Этот кластер привлекает высококвалифицированных специалистов из Китая и других стран, а также сотрудничает с ведущими зарубежными медицинскими учреждениями для оказания услуг международного класса. К 2025 году власти Китая намерены вывести Лэчэн на мировой уровень в области медицинских технологий и оборудования. В частности, в рамках этого проекта планируется создание передового клинического центра и базы для проведения научно-исследовательских работ.