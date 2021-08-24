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Пенсия по старости в РФ будет назначаться автоматически с 2022 года

Минтруд ранее утвердил порядок информирования граждан о предполагаемой сумме пенсионных накоплений
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Пенсионный фонд России подготовил проект постановления о назначении страховой пенсии по старости в автоматическом режиме с 1 января 2022 года. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемый порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года", - говорится в проекте.

Ранее Минтруд РФ утвердил порядок информирования граждан о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Приказ вступает в силу с 2022 года. Согласно документу, сведения будут предоставляться застрахованным женщинам, достигшим 40 лет, и мужчинам, достигшим 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты. Информирование должно проходить один раз в три года, начиная с указанного возраста.

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