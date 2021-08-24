Число юнармейцев на Ставрополье выросло на четверть за два года

СТАВРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Численность отрядов "Юнармии" на Ставрополье превысила 22,5 тыс. школьников, сообщили в Минобразования края. За последние два года количество юнармейцев в регионе увеличилось на 25%.

"Мы лидеры в юнармейском движении, в рядах "Юнармии" более 22,5 тыс. юношей и девушек. В каждой территории края открыты патриотические центры, дома "Юнармии", "Авангард", основной целью которых является патриотическое воспитание и подготовка юношей к службе в армии, 360 школ края включены в деятельность Российского движения школьников. Показатели детской преступности в крае ниже среднероссийских показателей", - сообщается в докладе министра образования края Евгения Козюры, опубликованном на сайте министерства.

В сентябре 2019 года количество юнармейцев на Ставрополье составляло 18 тыс. школьников. В Минобразования края отмечают, что развитие системы патриотического воспитания позволяет расширять образовательные форматы. Новым в системе воспитания для края станет внедрение в пилотном формате должности советника директора школы по воспитанию. С 1 сентября 2021 года к работе приступят 443 специалиста.

"Нам предстоит отработать новые технологии организации воспитательной работы, в том числе интегрированные в учебный процесс, направленные на профилактику деструктивного поведения, насыщенные новыми событиями региональной и федеральной повестки, и здесь особую роль играет гражданское и патриотическое воспитание молодежи", - отмечается в докладе.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента России. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны.