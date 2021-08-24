Ставрополью требуется около 4 млрд рублей на капремонт школ

СТАВРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Ставропольский край включит в программу капитального ремонта школ десятки учреждений. Предварительная финансовая потребность составляет около 4 млрд рублей, сообщил во вторник губернатор края Владимир Владимиров.

"Готовим документацию, чтобы в программу попали десятки ставропольских школ, требующих капитального ремонта. Предварительно, наша потребность в финансировании составит около 4 миллиардов рублей. Будем работать, чтобы все ставропольские дети учились и получали новые знания в достойных условиях", - написал он на своей странице в Instagram.

Как пояснил ТАСС Владимиров, регион уже сформировал предложение для вхождения в программу на 2022 год, но оно будет доработано. "55 школ, 1 млрд 76 млн рублей. Сейчас дорабатываем предложение в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. В два раза будем увеличивать и дорабатывать эту цифру, будет более 100 учреждений", - сказал он.

По словам Владимирова, основной проблемой в школах Ставрополья является изношенность инфраструктуры. "Мы сделали в старых школах кабинеты информатики, начали "сажать" всю электропроводку. Окна мы уже отремонтировали, вне сомнения, [нуждаются в ремонте] крыши, кухни, есть внутренняя изношенность, коммуникационная изношенность и обязательно антитеррористические мероприятия по безопасности школ", - пояснил глава Ставрополья.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. По словам главы государства, примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а менее 1% находятся в аварийном состоянии. В 2022 году, по планам Минпросвещения РФ, будут отремонтированы порядка 1,5 тыс. школ.