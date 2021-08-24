Google устранил замечания к обозначению Крыма на картах по законам России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Компания Google устранила замечания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России касательно некорректного обозначения Крыма на картах сервиса, сообщил ТАСС во вторник глава комиссии Василий Пискарев.

В апреле этого года в ходе телемоста депутаты обратили внимание руководства Google на то, что на картах сервиса Крым отображается как "полуостров Крым", а не как субъект РФ Республика Крым.

"По данным, которые мы имеем, они устранили [эти замечания]. Google и ранее тоже допускал по отношению к территориям России некорректное их отображение, но сейчас они все устранили, там теперь Крым наш, как и полагается по закону", - сказал Пискарев.