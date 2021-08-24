СМИ: возле "Фукусимы-1" построят тоннель для сброса очищенной от радиации воды в океан

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Японская энергокомпания Tokyo Electric Power (TEPCO) намерена построить специальный подводный тоннель для сброса очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

Конструкцию планируется возвести в районе пятого реактора станции. Ее протяженность составит около 1 км. Это позволит осуществлять слив жидкости в тот район, где у местных рыбаков нет права вести промысел. Такие меры должны позволить снизить репутационные риски для кооперативов. Строительство тоннеля может начаться в 2022 году после согласования плана с ядерным регулятором Японии.

Правительство Японии 13 апреля разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной атомной станции "Фукусима-1". Она, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

В стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в небольших объемах в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии уже объявило, что будет контролировать этот процесс на постоянной основе.

Ряд соседних с Японией стран, включая КНР и Южную Корею, уже выразил свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с планами сбросить воду с АЭС "Фукусима-1".