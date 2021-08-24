Число очагов COVID-19 в Псковской области за две недели сократилось в четыре раза

ПСКОВ, 24 августа. /ТАСС/. Количество очагов коронавируса в Псковской области, где общее число заразившихся приблизилось к 46,5 тыс., сократилось за две недели в четыре раза, сообщил во вторник ТАСС руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

Две недели назад в регионе было четыре очага этой инфекции.

"На данный момент активным остался один очаг коронавируса - в психоневрологическом интернате в Островском районе. Все остальные очаги сняты с контроля Роспотребнадзора", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 46 321, 39 529 человек выздоровели, 655 умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии наполняемости залов на 70% от числа мест.