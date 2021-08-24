{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Число очагов COVID-19 в Псковской области за две недели сократилось в четыре раза

Активным остался один очаг коронавируса

ПСКОВ, 24 августа. /ТАСС/. Количество очагов коронавируса в Псковской области, где общее число заразившихся приблизилось к 46,5 тыс., сократилось за две недели в четыре раза, сообщил во вторник ТАСС руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Две недели назад в регионе было четыре очага этой инфекции.

"На данный момент активным остался один очаг коронавируса - в психоневрологическом интернате в Островском районе. Все остальные очаги сняты с контроля Роспотребнадзора", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 46 321, 39 529 человек выздоровели, 655 умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии наполняемости залов на 70% от числа мест.

Теги
РоссияПсковская областьПандемия COVID-19
Анализы качества пресной воды под Азовским морем подготовят до 1 сентября
Глава Крыма уточнил, что вопросом "занимается профильная федеральная структура"
Читать полностью