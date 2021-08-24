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Неблагоприятные для рассеивания вредных веществ условия ожидаются в Кургане до 27 августа

Объявили первую степень опасности

ТАСС, 24 августа. Синоптики предупредили о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях в Кургане, объявлена первая степень опасности. Такая погода продержится до 27 августа, сообщается во вторник на официальном портале Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 18:00 (16:00 мск - прим. ТАСС) 24 августа 2021 года до 15:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) 27 августа 2021 года на территории Кургана ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Ранее областное ГУ МЧС также предупредило о чрезвычайной пожарной опасности в регионе - здесь складывается сложная лесопожарная обстановка, связанная с аномальной жарой и отсутствием осадков. Наиболее сложная обстановка наблюдается на территории Далматовского района, где действует большее количество очагов.

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РоссияКурганская область
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