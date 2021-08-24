Волонтеры очистят остров в Петербурге на чемпионате по сбору мусора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийского общества охраны природы впервые проведет экологический баттл - чемпионат по сбору мусора - в Петербурге. Как рассказала ТАСС заместитель председателя отделения Наталья Калягина, в экобаттле на Канонерском острове примут участие около 100 волонтеров, идет прием заявок.

"4 сентября 2021 года на Канонерском острове в Санкт-Петербурге пройдут соревнования по сбору мусора. Принять участие в экологическом баттле может любой желающий - для этого достаточно зарегистрироваться. Мы проводим экобаттл впервые, ожидаем, что в нем примут участие около ста волонтеров", - сказала она.

Экобаттл пройдет на прибрежной территории острова и в Канонерском парке. Победители чемпионата получат памятные призы.

Канонерский остров площадью 115 га расположен на юго-западе Петербурга между Морским каналом и Финским заливом. На острове построен жилой квартал, закрытая территория судоремонтного завода, разбита парковая зона.