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Основанием для включения "Дождя" в список иноагентов стало финансирование от ЕС

По данным Минюста, телеканал получил от ЕС более €130 тыс. за освещение отношений Евросоюза и России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) получил от Евросоюза более €130 тыс. за освещение отношений между ЕС и Россией. Разъяснения Минюста о внесении телеканала в реестр СМИ-иноагентов опубликованы на сайте министерства во вторник.

"В частности, согласно полученным сведениям от Роскомнадзора, ООО "Телеканал "Дождь" ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. Так, в рамках заключенного договора ООО "Телеканал "Дождь" получил от Европейского союза в лице Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более €130", - говорится в сообщении.

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