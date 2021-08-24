СЖМ предложил Минюсту провести консультации о присвоении СМИ статуса иноагента

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Присвоение ряду российских СМИ статуса иноагента вызывает вопросы в журналистских коллективах Москвы. Союз журналистов Москвы (СЖМ) предлагает Минюсту РФ и Роскомнадзору провести консультации для определения критериев, по которым присваивается этот статус, сообщается в опубликованном на сайте организации заявлении.

"Присвоение ряду российских средств массовой информации статуса иностранного агента вызывает вопросы во многих журналистских коллективах Москвы. <...> Президиум Союза журналистов Москвы предлагает Минюсту, Роскомнадзору и другим заинтересованным ведомствам со стороны государства провести консультации с профессиональными объединениями журналистов и представителями журналистских коллективов с привлечением представителей Государственной думы", - говорится в сообщении.

Статус иностранного агента может быть присвоен СМИ "по случайным обстоятельствам", поэтому практика применения закона об иноагентах нуждается в разъяснении Минюста и законодательных органов, отмечается в заявлении СЖМ.

В августе Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов. Согласно реестру, иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, и ООО "Телеканал "Дождь". Также иноагентами признаны главный редактор "Важных историй" Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, журналисты издания Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Минюст также признал иноагентом руководителя общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степана Петрова.