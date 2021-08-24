Путин предложил индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в 2022-2023 годах

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил депутатов Госдумы заложить в бюджете на будущий год средства для индексации довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в 2022-2023 годах. Об этом глава государства сказал во вторник на съезде партии "Единая Россия".

"Прошу депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов также выше инфляции, причем предусмотреть такую повышенную индексацию и в 2022, и в 2023 году", - сказал Путин.

"Я знаю, что здесь есть определенная диспропорция в уровне доходов военнослужащих министерства обороны, правоохранительных органов. Здесь, безусловно, должны быть приняты решения, которые гармонизируют эту ситуацию. Соответствующее поручение у правительства есть, если нужна будет какая-то поддержка на уровне законодателей, тоже обращаю ваше внимание на это", - подчеркнул глава государства.

По словам Путина, правительство уже работает над соответствующим поручением. "Мы эту проблему решим", - заверил президент.