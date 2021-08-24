Путин заявил, что нельзя грозить увольнением за отказ прививаться от коронавируса

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Принуждение к вакцинации от коронавируса, в том числе под угрозой увольнения, недопустимо - нужно уметь убеждать людей в необходимости привиться, заявил во вторник президент России Владимир Путин.

"Победить опасную эпидемию мы можем только вместе. По сути, главное оружие против распространения вируса - это вакцинация, ничего нового здесь не скажешь. Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу, надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку, настойчиво, уважительно, хочу это подчеркнуть, уважительно к людям, убеждать в необходимости это сделать, разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких, показывать, что вакцина эта действительно работает, снижает риски осложнений", - сказал он, выступая на втором этапе съезда партии "Единая Россия".

Президент подчеркнул, что страна гордится своими медиками и медицинским сообществом: врачами, фельдшерами, медсестрами. Они "трудятся напряженно, самоотверженно, без всякого преувеличения, не жалея себя", обеспечивают плановую медицинскую помощь, спасают людей, борются за их здоровье, в том числе в красных зонах.