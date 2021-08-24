Путин призвал сделать медицинскую реабилитацию в России современной и доступной

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Система медицинской реабилитации в России должна стать современной и доступной, эффективно помогать людям преодолевать последствия болезней и травм. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин.

"Беспрецедентный вызов эпидемии показал не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения. Как вы знаете, уже принято решение о запуске специальный программы по развитию системы медицинской реабилитации. Она должна стать современной и доступной, эффективно помогать людям преодолевать последствия болезней и травм. И я прошу партию "Единая Россия" содействовать выполнению этой программы", - сказал он на втором этапе съезда "Единой России".

Он напомнил, что на реализацию программы будет направлено 100 млрд рублей, из них 60 млрд рублей в ближайшие три года. "И это тоже должен будет сделать парламент, Дума следующего созыва, и я рассчитывал на то, что будущая фракция "Единой России" в Госдуме это поддержит", - добавил президент.

Путин подчеркнул, что также важно на новой технологической базе продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения.

"Во всех регионах страны обеспечить рост качества медицинской помощи, когда в центре внимания находится именно человек, сбережение его здоровья. Удовлетворенность граждан качеством медицинской помощи будет служить главной оценкой эффективности региональных программ модернизации здравоохранения. Особое внимание нужно уделить организации медпомощи в отдаленных труднодоступных территориях, а у нас таких хватает", - заключил президент.