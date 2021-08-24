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Путин заявил, что кабмин выделит 24 млрд рублей регионам на борьбу с лесными пожарами

Президент также отметил, что необходимо создать авиационную группировку для пожаротушения в лесах

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Правительство дополнительно направит 24 млрд рублей регионам на защиту лесов и борьбу с пожарами, заявил во вторник на съезде партии "Единая Россия" президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужно извлечь уроки (из опыта лесных пожаров в этом году - прим. ТАСС), кардинально усилить систему лесоохраны. Прошу правительство детально отработать этот вопрос, важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере, предусмотреть нормативное оформление механизмов своевременной помощи регионам со стороны МЧС, других ведомств при возникновении ЧС, - сказал президент. - Чтобы нарастить возможности самих регионов в защите лесов и борьбе с пожарами дополнительно выделим еще 24 млрд рублей".

Президент также отметил, что необходимо создать авиационную группировку для пожаротушения в лесах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"
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