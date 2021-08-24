Путин предложил запретить списание соцвыплат по исполнительному производству

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил запретить списание социальных выплат по исполнительному производству и закрепить это законодательно после формирования Госдумы.

"Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано", - сказал глава государства, выступая во вторник на съезде партии "Единой России".

"Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы", - подчеркнул он.

Путин пояснил, что граждане сообщают о списании банками средств соцподдержки в счет погашения долгов. "Это абсолютно недопустимо, ведь эти выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации без всякого преувеличения", - подчеркнул президент.

Также Путин попросил банки безусловно исполнить указы президента о запрете на списание средств господдержки в счет погашения долгов граждан. "Руководителей банковских организаций прошу безусловно исполнить требование указов президента, которые заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, "люки" в законодательстве", - сказал глава государства

Путин поручил вернуть гражданам соцвыплаты, уже списанные по исполнительному производству. "Средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги", - сказал Путин.

По состоянию на 23 августа единовременные выплаты к началу учебного года в размере 10 тыс. руб. уже получили родители 20 млн 70 тыс. детей школьного возраста, то есть 98% от планируемого числа получателей. Единовременная выплата по 10 тыс. рублей предназначена для детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также для граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам. По поручению президента РФ выплаты начались 2 августа. В первый день было направлено 17,4 млн выплат. В общей сложности такую поддержку могут получить родители, воспитывающие 20,4 млн детей.​​​​​​