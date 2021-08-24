СПЧ ООН высказался за расследование нарушений прав и свобод в Афганистане

ЖЕНЕВА, 24 августа. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) высказался за транспарентное и быстрое расследование нарушений прав и свобод в Афганистане. Об этом говорится в резолюции, принятой во вторник на его специальной сессии, посвященной ситуации в этой стране.

В документе, одобренном консенсусом, совет подчеркнул "необходимость транспарентного и быстрого расследования сообщений обо всех нарушениях и злоупотреблениях в отношении международного гуманитарного права, совершенных всеми сторонами конфликта, и привлечь виновных к ответственности".

СПЧ обратился к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой представить на 49-й сессии СПЧ, которая должна состояться в феврале-марте 2022 года, письменный доклад, в котором внимание должно быть сосредоточено помимо прочего на привлечении к ответственности за нарушения прав человека. На 48-й сессии в сентябре 2021 года члены Совета ожидают заслушать устное сообщение верховного комиссара ООН о ситуации в Афганистане.

В резолюции выражена "серьезная обеспокоенность нарушениями и злоупотреблениями в отношении прав человека и нарушениями международного гуманитарного права в Афганистане". Ко всем сторонам конфликта обращен "настоятельный призыв" соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом и прекратить насилие. В документе выражена поддержка мирному процессу при соблюдении прав человека, включая "полное, равное и значимое участие женщин". Речь идет также о предоставлении гуманитарной помощи Афганистану.

31-я спецсессия Совета ООН по правам человека была созвана по просьбе Пакистана как координатора Организации исламского сотрудничества, а также Афганистана в связи с "серьезной обеспокоенностью положением в Афганистане".

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН. Россия была в очередной раз избрана в СПЧ в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.