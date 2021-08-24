Путин поручил снять бюрократические барьеры для участия россиян в благоустройстве городов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству снять бюрократические ограничения для участия граждан в благоустройстве городов, в том числе для использования народного бюджета.

"В проектах строительства новых кварталов нужно предусмотреть, безусловно, всю необходимую социальную инфраструктуру, решать вопросы благоустройства, развития общественного транспорта. Все это нужно делать вместе с гражданами, откликаясь на их запросы, используя такой механизм гражданского участия, как народный бюджет, когда люди сами определяют, что нужно сделать, отремонтировать, построить в их городе", - сказал Путин во вторник на втором этапе съезда партии "Единая Россия".

Он подчеркнул, что такой способ взаимодействия с людьми функционирует весьма успешно. "Я очень прошу правительство снять ненужные на этот счет бюрократические ограничения. Это легко сделать, никаких проблем нет, но качество работы, безусловно, будет выше", - добавил глава государства.