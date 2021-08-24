Медведев считает, что проблема территориального неравенства в России требует решения

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Проблемы, связанные с неравномерным развитием территорий России, требуют решения, заявил во вторник председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на втором этапе съезда партии.

"У нас много территорий развиваются, к сожалению, не всегда равномерно. Это неравенство - та проблема, которая требует последовательного решения, на этом тоже нужно будет сконцентрироваться нашей партии в ближайшие пять лет. Несправедливо, когда в одной стране, <...> в одном регионе люди живут вполне современной жизнью, а в другом - будто эта современная жизнь туда не пришла, как в прошлом веке. Причем очень часто эти регионы находятся совсем рядом друг с другом <...>. Мы должны стараться добиться одинаково высокого уровня жизни во всех регионах и устранить диспропорцию в доходах", - сказал он.