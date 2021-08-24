Коренные народы Таймыра попросили не вводить ограничение на вылов рыбы на реке Пясина

ТАСС, 24 августа. Представители коренных малочисленных народов Таймыра обратились с письмом к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву и главе Росрыболовства Илье Шестакову, где просят не вводить новых ограничений на вылов рыбы на реке Пясина на севере Красноярского края.

Согласно тексту документа, Красноярский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии рекомендовал разрешить на реке Пясина лов рыбы только в научно-исследовательских целях и установить его допустимый объем в 71,45 тонны.

"Наши земляки не смогут добыть тот объем водных биологических ресурсов в боковых водоемах в 2022 году, какой обычно добывали в самой реке Пясина в прежние годы. Пострадает быт, обустроенный исторически в определенных местах лова. <…> Необходимо оставить добычу водных биологических ресурсов на закрепленных рыболовных участках на реке Пясина", - говорится в письме, которое есть в распоряжении ТАСС.

Как рассказала ТАСС председатель общины Арылал Марита Эйдугей, коренным народам севера предложено рыбачить на других водоемах под Норильском. "Они находятся на большом расстоянии, ихтиологи лет 25 у нас не работали, нет данных, что в этих реках водится. Вообще непонятно, на каких данных институт основывается, чтобы мы рыбачили в этих реках. У нас у всех водоемы выкуплены и договоры с Таймырским муниципальным районом заключены на десять лет, мы же участвовали в этих аукционах, чтобы вести там, помимо традиционного рыболовства, промышленное", - подчеркнула она, добавив, что квоты на традиционное рыболовство маленькие - "чуть-чуть - на покушать", а промышленные квоты позволяют общинам сохранять финансовую устойчивость.

Река Пясина вытекает из озера Пясино и впадает в Карское море. Протяженность реки - более 800 км. Нерестилища ценных пород рыб - нельмы, муксуна, сига, ряпушки - находятся вблизи истока реки Пясины из озера.