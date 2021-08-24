Для Тамбовской области разработают комплексный план адаптации к изменению климата

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Комплексную программу адаптации к условиям изменения климата разработают в Тамбовской области, где этим летом было побито сразу несколько температурных рекордов. Особое внимание будет уделено развитию мелиорации сельскохозяйственных земель, а также селекции новых сортов растений, сообщил ТАСС во вторник губернатор Тамбовской области Александр Никитин в кулуарах семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета.

Ранее Институт глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Росгидромета (ИГКЭ) обнародовал доклад об особенностях климата на территории России в 2020 году, перечислив регионы, в которых стоит ожидать наиболее сильных последствий изменения климата. В этот список в том числе вошла Тамбовская область.

"Тамбовская область - регион аграрный, и для нас засушливое лето - серьезный вызов, поэтому планы по разработке подобной климатической программы у нас есть. Сегодняшние технологии, которые мы уже реализуем, отчасти помогают решать эту проблему. Первым делом - это, разумеется, мелиорация, которую мы развиваем, но уже сегодня очевидно, что в будущем приоритет мелиорации выйдет на первом место в свете тех климатических вызовов, которые возникают. <…> Есть сегодня определенный запрос и к сортам растений для засушливых территорий, это еще одно важное направление", - сообщил Никитин.

По его словам, возможности современной науки, а также имеющиеся наработки ученых, в том числе из наукограда Мичуринска, позволят решить возникающие проблемы. "Достаточно посмотреть на опыт тех стран, которые в пустыне выращивают свою продукцию, и мы даже видим ее на прилавках торговых сетей, значит эта проблема решаема. У нас тоже есть комплекс разработок, направленных на решение подобных вопросов", - подчеркнул глава региона.

В Тамбовской области текущим летом, по данным синоптиков, было побито сразу несколько температурных рекордов. Так, 25 июня в регионе столбики термометров поднялись до +34,4 градусов, что выше нормы на 7,9 градусов, а 12 августа - до +34,6 градусов, это на 9,3 градусов выше нормы.