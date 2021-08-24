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Прокуратура сообщила о пресечении случаев необоснованного списания у должников соцпособий

Речь идет о случаях необоснованного списания со счетов должников денежных средств, носящих жизнеобеспечивающий характер

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Прокуроры пресекают случаи необоснованного списания со счетов должников пенсий и социальных пособий. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Пресекаются случаи необоснованного списания со счетов должников денежных средств, носящих жизнеобеспечивающий характер (детские пособия, пенсии и т.д.)", - говорится в сообщении.

Так, в Смоленске после вмешательства прокуратуры пресечены неправомерные действия по наложению ареста и обращению взыскания на счета гражданина, которые используются для получения социальных выплат. Все незаконно удержанные средства гражданину были возвращены, отметили в Генпрокуратуре.

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