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Проценко: принуждение к прививке от коронавируса дискредитирует идею вакцинации

По словам врача, России необходимы не только технологии, которые позволяют быстро создавать вакцины, но и "серьезная просветительская работа"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Кампания по вакцинации от коронавируса не должна сопровождаться принуждением к прививке, оно дискредитирует саму идею вакцинации. Такое мнение во вторник на втором этапе съезда "Единой России" высказал главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, который входит в пятерку списка партии на выборах в Госдуму.

"Те перегибы на местах, которые есть и которые периодически звучат, когда руководители заставляют вакцинироваться, они, мне кажется, дискредитируют саму идею вакцинации", - сказал он.

По словам Проценко, России необходимы не только технологии, которые позволяют быстро создавать вакцины против коронавируса, но и "серьезная просветительская работа с использованием федеральных телеканалов". "Спасать людей мы можем только осознанно, а не угрозами", - уверен он.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Проценко, Денис НиколаевичВакцинация от коронавируса в России
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