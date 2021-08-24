К штатному режиму после работы с COVID-19 вернут две больницы Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Николаевская больница и больница №33 Санкт-Петербурга возвращаются к штатной работе после приема пациентов с COVID-19. В городе остается еще около 6 тыс. коек для этой категории пациентов, сообщили во вторник в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Олег Эргашева.

"Из работы с COVID-19 выведены 655 инфекционных коек в двух городских стационарах. Сегодня прием плановых пациентов возобновила городская больница № 33", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в открывшемся в этом году корпусе-трансформере больницы №33 было развернуто 275 инфекционных коек. За два месяца здесь оказали помощь около 1 тыс. пациентов с COVID-19. "Сегодня возобновили работу хирургические отделения, в том числе сердечно-сосудистой хирургии, отделения травматологии, функциональной диагностики, урологии, гинекологии. Медицинскую помощь здесь смогут получить жители не только Колпинского, но и других южных районов Петербурга", - рассказали в аппарате вице-губернатора.

Кроме того, с 1 сентября к штатной работе вернется Николаевская больница - ведущее лечебное учреждение Петродворцового района. Около года здесь работал инфекционный госпиталь на 400 коек. За этот период медики оказали помощь более 7,5 тыс. инфекционных больных. Сейчас в стационаре проходит дезинфекция и подготовка отделений к оказанию плановой, экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе по уникальным направлениям - гемодиализ, стационарная реабилитация после COVID-19.

Сегодня в городе помощь пациентам с COVID-19 оказывают в 12 городских и 5 федеральных стационарах, в которых развернуты 5 838 коек.

По последним данным, в Петербурге выявили 568 476 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 545 686 человек, умерли 20 342. За последние сутки в городе выявили 600 случаев заражения.