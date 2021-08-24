"Сентябрьская" погода придет в центр России 25 августа

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. По-сентябрьски холодные ночи придут в Тверскую, Новгородскую, Ленинградскую, Ярославскую, Вологодскую, Псковскую, Смоленскую, Костромскую и Московскую области в среду. Температура будет опускаться ниже 5 градусов тепла, что соответствует климату второй половины сентября, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Грядет по-сентябрьски холодная ночь. В ближайшую ночь в условиях антициклональной, а значит, малооблачной погоды, в Центральной России и на северо-западе нашей страны станет по-осеннему холодно. Ниже отметки 5 градусов тепла воздух остынет в отдельных районах Тверской, Новгородской, Ленинградской, Ярославской, Вологодской, Псковской, Смоленской, Костромской и Московской областей (север)", - сообщил он.

По словам Тишковца, до заморозков дело, скорее всего, не дойдет, но местами может быть похолодание до 1 градуса тепла. "Это климатические показатели второй половины сентября", - отметил метеоролог.

Тишковец добавил, что в Москве столбики термометров впервые за последние 82 дня опустятся ниже 10 градусов тепла.